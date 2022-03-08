İspanya'da Twitter'ın İslamofobi nedeniyle Vox partisine yönelik geçici yasağı onandı - Son Dakika
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İspanya'da Twitter'ın İslamofobi nedeniyle Vox partisine yönelik geçici yasağı onandı

08.03.2022 21:10
İspanya'da Twitter'ın İslamofobi nedeniyle Vox partisine yönelik geçici yasağı onandı

İspanya'da Yüksek Mahkeme, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin İslam karşıtı kampanyasında nefret söylemi kullandığı gerekçesiyle Twitter tarafından hesabının geçici olarak bloke edilmesiyle ilgili karara onay verdi.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin İslam karşıtı kampanyasında nefret söylemi kullandığı gerekçesiyle Twitter tarafından hesabının geçici olarak bloke edilmesiyle ilgili karara onay verdi.

Yüksek Mahkeme İdari Dairesi, 2021'de Katalonya özerk yönetiminde yapılan yerel parlamento seçiminde İslamafobik bir tweet atarak "nefreti teşvik ettiği" gerekçesiyle Vox partisinin Twitter'daki hesabının geçici olarak durdurulmasını ve Merkez Seçim Kurulu'nun bunu "makul ve orantılı bulmasını" onayladı.

Mahkeme ayrıca Vox partisinin kuralları kabul edip Twitter'da hesap açtığını belirterek, bu şirketle ilişkisinin özel olduğunu ve iptal edilemeyecek hükümler içerdiğini vurguladı.

Söz konusu tweetinde Vox, Katalonya'da yaşayan ve bölge nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini oluşturan Kuzey Afrikalı Müslüman göçmenlerin suçların yüzde 93'ünün sorumlusu olduğunu savunmuş, Twitter şirketi de "nefreti ve şiddeti teşvik ettiği" gerekçesiyle aşırı sağcı partinin hesabını 8 gün süreyle (seçim kampanyası boyunca) kapatmıştı.

Vox'un mesajı sonrasında bazı sivil toplum örgütleri tepki göstermiş ve Twitter da müdahale etmişti.

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Parlamento, İspanya, Twitter, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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