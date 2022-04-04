İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları benzin istasyonlarında kargaşa yarattı - Son Dakika
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İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları benzin istasyonlarında kargaşa yarattı

04.04.2022 17:02
İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları benzin istasyonlarında kargaşa yarattı

İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısında hükümetin aldığı indirimli fiyat uygulaması benzin istasyonlarında kargaşa yol açtı.

İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısında hükümetin aldığı indirimli fiyat uygulaması benzin istasyonlarında kargaşa yol açtı.

Hükümetin geçen hafta aldığı ve 1 Nisan'da yürürlüğe giren akaryakıtta litre başına 20 sentlik zorunlu indirimi sağlayacak yeterli teknik ve finansman imkanına sahip olmadığını açıklayan küçük ölçekli yaklaşık 200 benzin istasyonu hizmet vermeyi durdurdu.

Ucuz akaryakıt satan benzin istasyonlarının önünde ise araçların uzun kuyruklar oluşturduğu, buralardaki satışların 3-4 kat arttığı bildirildi.

Ayrıca Repsol, Cepsa gibi büyük petrol şirketleri rekabeti daha da artırmak için mevcut uygulamanın üzerine 10 sentlik geçici ek indirim yapan kampanyalar başlattı.

Diğer yandan, İspanya'nın sınır komşusu Portekiz'den çok sayıda aracın gün içerisinde ucuz benzin almak için İspanya tarafına geçtiği yönünde haberler İspanyol basınında yer aldı.

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte daha da artan akaryakıt fiyatlarını ve buna yönelik protestoları durdurmaya çalışan hükümet, 30 Haziran'a kadar geçerli, litre başına 20 sentlik fiyat indirimi uygulaması kararı almıştı.

İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları benzin istasyonlarında kargaşa yarattı
İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları benzin istasyonlarında kargaşa yarattı
İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları benzin istasyonlarında kargaşa yarattı
İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları benzin istasyonlarında kargaşa yarattı

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Akaryakıt, İspanya, Benzin, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da ucuzlatılan akaryakıt fiyatları benzin istasyonlarında kargaşa yarattı - Son Dakika


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