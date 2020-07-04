İspanya'da ünlü Sagrada Familia Bazilikası, salgında görev alanlar için yeniden açıldı - Son Dakika

İspanya'da ünlü Sagrada Familia Bazilikası, salgında görev alanlar için yeniden açıldı

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan Sagrada Familia Bazilikası, salgınla mücadelede yer alan sağlık çalışanları ve polis memurları için yeniden kapılarını açtı.

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan Sagrada Familia Bazilikası, salgınla mücadelede yer alan sağlık çalışanları ve polis memurları için yeniden kapılarını açtı.

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İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normale dönüş süreci devam ediyor. Barcelona kentinde bulunan tarihi Sagrada Familia Bazilikası, salgınla mücadelede yer alan sağlık çalışanları ve polis memurları için yeniden açıldı. Barselona Başpiskoposu Joan Josep Omella da ziyaretçilere eşlik etti.


Mimar Antoni Gaudi'nin 1926 yılında tramvay kazasında hayatını kaybetmesiyle yapımı yarım kalan dünyaca ünlü tarihi mekan, Mart ayından bu yana kapalıydı. Bazilika, önümüzdeki iki hafta boyunca sadece sağlık çalışanları, polis ve sivil toplum kuruluşları dahil temel işçilere açık olacak. Bazilika'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19'u önlemek amacıyla özellikler ön saflarda mücadele eden çalışanlarının takdir edilmesi ve onlara saygı gösterilmesi amacıyla bu yönde bir karar alındığı ifade edildi.


Terrassa kentinde doktorluk yapan Virginia Martinez, "İlk kez burada bulundum ve benim için bir hediye oldu. Son birkaç aydır harcadığımız çaba için bir hediye oldu, bu yüzden minnettarım" şeklinde konuştu.


Martinez, "İşimizin takdir edilmesi ve böyle bir yeri ziyaret etmekten daha iyi ne olabilir?" dedi.


Yılda yaklaşık 4 milyon 500 bin kişinin ziyaret ettiği Sagrada Familia Bazilikası, bir sonraki aşamada da Barcelona sakinlerini ve turistleri kabul etmeye başlayacak. - BARSELONA

Koronavirüs, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya'da ünlü Sagrada Familia Bazilikası, salgında görev alanlar için yeniden açıldı - Son Dakika

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