DÜZELTME:  İspanya'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan sualtı dronları ele geçirildi - Son Dakika
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DÜZELTME:  İspanya'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan sualtı dronları ele geçirildi

05.07.2022 11:09

İspanya polisi, Fas'tan deniz altı yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için inşa edilmiş ve 200 kiloya kadar uyuşturucu taşıyabilen sualtı dronları ele geçirdi.

İspanya polisi, Fas'tan deniz altı yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için inşa edilmiş ve 200 kiloya kadar uyuşturucu taşıyabilen sualtı dronları ele geçirdi.

İspanya polisi, yürüttüğü 14 aylık operasyon sonucunda Fas'tan İspanya'ya Cebelitarık Boğazı üzerinden sualtı dronlarıyla uyuşturucu kaçaklığı yapan bir çeteyi çökerttiğini açıkladı. Polis, dün yaptığı açıklamada Cadiz, Malaga ve Barselona'da 8 çete üyesi şüpheliyi gözaltına aldığını belirtti. Denizaltı dronlarına ilk defa el koyduklarını belirten İspanya polisi, GPS navigasyon sistemleriyle donatılmış sualtı dronlarının yapıldığı depoya da baskın düzenlediklerini, üç drondan birinin kullanıma hazır olduğunu ve ikisinin yapım aşaması sırasında ele geçerildiğini ifade etti.


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Kaynak: DHA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜZELTME:  İspanya'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan sualtı dronları ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DÜZELTME:  İspanya'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan sualtı dronları ele geçirildi - Son Dakika
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