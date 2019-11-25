Son Dakika Haberleri: İspanya'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle denizaltına operasyon
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İspanya'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle denizaltına operasyon

6 saat önce

İspanya polisi, Pontevedra kenti açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphe edilen bir denizaltına müdahale etti. Operasyon kapsamında, Güney Amerikalı iki kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin ise arandığı açıklandı. Zanlıların Kolombiya'dan yola çıktığı sanılıyor.

İspanya'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle denizaltına operasyon, System.String[]

İspanya polisi, Pontevedra kenti açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphe edilen bir denizaltına müdahale etti.


Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre Hoi sahiline yakın bir mesafedeki 20 metrelik denizaltına uluslararası operasyon düzenlendi. Yerel medya araçta 3 ton kokain bulunduğunu öne sürdü ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca teyit edilmedi.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:39 
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