Son Dakika Haberleri: İspanya'da Vatandaşlar Partisinin lideri istifa etti
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İspanya'da Vatandaşlar Partisinin lideri istifa etti

7 saat önce

İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimde büyük hezimete uğrayan liberal sağ görüşlü Vatandaşlar Partisinin (C's) Genel Başkanı Albert Rivera istifa etti.

İspanya'da Vatandaşlar Partisinin lideri istifa etti, System.String[]

İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimde büyük hezimete uğrayan liberal sağ görüşlü Vatandaşlar Partisinin (C's) Genel Başkanı Albert Rivera istifa etti.

Bir önceki seçimlere nazaran pazar günkü seçimlerde yarıdan fazla oy kaybına uğrayan C's, 57 olan milletvekili sayısının 10'a düşmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulunu acil topladı.

Partinin 2006 yılında kurucularından ve ilk genel başkanı olan 40 yaşındaki Rivera, "seçim yenilgisinin sorumluluğuyla" istifa ettiğini açıkladı.

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Rivera, "İspanya'nın merkez sağa ihtiyacı var ve bu projenin sağlıklı olarak devam etmesi için en doğru olanı yapıp istifa ettim. Ailemden, öğretmenlerimden ve spor yaptığım dönem antrenörlerimden böyle öğrendim. Bir yenilgi varsa lider bunun sorumluluğunu üstlenmelidir. " dedi.

Rivera, aynı zamanda "Sadece bir maaş için milletvekili olamam." diyerek, milletvekilliğinden feragat ettiğini ve aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

C's, en kısa zamanda olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak, yeni liderini seçecek.

İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimleri, 28 Nisan'daki bir önceki seçimlerde olduğu gibi Sosyalist İşçi Partisi kazansa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememişti.

C's'nin kaybettiği oylar sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox partilerine gitti.

Ülkedeki mevcut siyasi belirsizlik pazar günkü seçimlerden sonra derinleşirken halihazırda hükümet kurulması daha da zorlaştı.

İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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