İspanya'da ve Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı - Son Dakika

İspanya'da ve Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 7 günde 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 7 günde 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 3 artırarak toplamda 28 bin 409 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada 8 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Castilla y Leon özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 263 artan vaka sayısının toplam 256 bin 619'a yükseldiği bilgisi verildi.

Katalonya'da artan yeni vakalara karşı karantina

Bu arada son birkaç haftadır salgının en fazla görüldüğü Katalonya özerk bölgesinde yerel yönetim, Sağlık Bakanlığından farklı olarak açıkladığı verilerde, Katalonya'da son 24 saatte Kovid-19'da 745 yeni vaka tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Katalonya özerk hükümeti, Lleida kenti ile Segria ilçesine bağlı 7 belediyede uygulanan karantina kararının yasallığının tartışılmasının ardından kabul ettiği bir kararname ile bu yerlerdeki kısıtlamaların süreceğini açıkladı.

Katalonya Özerk Hükümet Sözcüsü Meritxell Budo, "Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını ve sorumlu hareket etmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1668'e çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 233 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 51'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 485 artışla 31 bin 550 olarak verildi.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da ve Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:13 Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı 00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
01:13
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 01:25:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da ve Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]