İspanya'da yapılan Fas karşıtı gösteri olaylı geçti - Son Dakika

İspanya'da yapılan Fas karşıtı gösteri olaylı geçti

15.11.2020 20:17
İspanya'da yapılan Fas karşıtı gösteri olaylı geçti, System.String[]

Fas'ın, Moritanya ile kara yolundaki Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyonu protesto etmek için İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentindeki Fas Konsolosluğu önünde yapılan gösteri olaylı geçti.

Fas'ın, Moritanya ile kara yolundaki Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyonu protesto etmek için İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentindeki Fas Konsolosluğu önünde yapılan gösteri olaylı geçti.

Sahra Halkı ile Dayanışma Dernekleri Federasyonunun çağrısıyla Fas'ın Valensiya Konsolosluğu binası önünde gösteri düzenlendi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, göstericiler arasından bir grubun konsolosluk binasına girerek buradaki Fas bayrağını çıkarıp yerine Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti (Batı Sahra) bayrağını astığı ve hemen müdahale eden konsolosluk görevlilerinin Fas bayrağını tekrar direğe astığı bildirildi.

Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan İspanya Dışişleri Bakanlığı, gösteri sırasında Fas bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

Açıklamada, "İspanya, tarafı olduğu ve sıkı bir şekilde desteklediği 1961 ve 1963 tarihli Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Viyana Sözleşmelerinin ilke ve değerlerine aykırı her türlü eylemi kategorik olarak kınamaktadır." denildi.

"Gösteri hakkı hiçbir şekilde, mevcut mevzuatın açık bir ihlali olan, bugün yapılan teşebbüs gibi yasa dışı eylemlere dönüşemez." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, İspanyol hükümetinin, "olayları açığa kavuşturmak için çalışmaya ve ülkedeki diplomatik misyonların bütünlüğüne ve dokunulmazlığına saygı gösterilmesini sağlamak için tüm tedbirleri almaya devam ettiği" vurgulandı.

Fas bayrağına saldırının olduğu gösteriyle ilgili şu ana kadar gözaltına alınan kimsenin olmadığı da belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Moritanya, İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da yapılan Fas karşıtı gösteri olaylı geçti - Son Dakika


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