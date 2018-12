İspanya'da Yaşlı Bakımevine Piyangodan Büyük İkramiye

MADRİD'deki Real Tiyatrosu'nda yapılan piyango çekilişinde, 5. büyük ikramiye talihlisi, 68042 numaralı biletin tüm serisini alan Madrid 'in Villaviciosa de Odon ilçesindeki bir yaşlı bakımevi oldu. Bakımevinin 268 sakini ile 200 çalışanı, toplamda 10 milyon 200 bin euroluk ikramiyeyi paylaştı.Piyango çekilişini televizyondan canlı izleyen bakımevi sakinlerinin, büyük ikramiyelerden biri çıkınca büyük sevinç yaşadığı belirtildi. İspanyol basınına konuşan bakımevi sakinlerinden bir kadın, "Çok arzuladığım seyahati yapamadan ölecektim. Şimdi seyahatimi yapıp geri kalan parayla da üç çocuğuma yardım edeceğim" dedi.İkramiyenin çıktığı 68042 numaralı bileti seçen bakımevi müdürü Maria Jesus Abella da, "Piyango bayisi her yıl olduğu gibi bana telefon edip bilet isteyip istemediğimi sordu. Verdiği ilk bileti aldım. Ama artık bu numarayı kimse unutmayacak" diye konuştu.Her yıl 22 Aralık 'ta yapılan ve 4 saate yakın süren piyango çekilişi çok sayıda kişiye ikramiye dağıtmasıyla biliniyor. Piyangoda 5 haneli numaralardan 10'arlı toplam 180 seri satışa sunulurken, her seride 100 bin bilet bulunuyor. Bilet fiyatının 20 euro olduğu piyangoda, tek bileti olan, çıkan ikramiyenin yüzde 10'unu alıyor.