Son Dakika › Güncel › İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi. - Son Dakika
İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi.
6 saat önce
İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi. - MADRİD
Son Dakika Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak