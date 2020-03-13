İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi. - Son Dakika

İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi.

6 saat önce

İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi.

İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi., System.String[]

İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi. - MADRİD

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
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