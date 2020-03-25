Son Dakika › Güncel › İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne... - Son Dakika
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne...
7 saat önce
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:40 Kaynak: AA
Son Dakika Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi