İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak... - Son Dakika

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İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak...
6 saat önce
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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