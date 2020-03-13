İspanya'da yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e... - Son Dakika

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İspanya'da yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e...
6 saat önce
İspanya'da yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:10 Kaynak: AA
İspanya'da yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e yükseldi
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