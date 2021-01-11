İspanya'da yoğun kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika

İspanya'da yoğun kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor

11.01.2021 20:55
İspanya'da yoğun kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor, System.String[]

İspanya'da, başta başkent Madrid olmak üzere ülkenin büyük bölümünde hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.

İspanya'da, başta başkent Madrid olmak üzere ülkenin büyük bölümünde hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.

İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarından verilen bilgilerde, kar yağışının sona ermesine rağmen halen 700 kadar otoyolda ulaşımda aksama yaşandığı, ülke genelinde 3 binden fazla kamyonun yolda beklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Soğuk hava dalgası ülkeyi terk edene kadar önümüzde zor günler var. Buzlanma büyük bir risk doğuruyor." diyerek, vatandaşlara şehirler arası seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı.

Başkent Madrid'de Barajas Havaalanı'ndaki T1 terminali, pistlerdeki kar temizleme çalışmasından dolayı dört gündür kapalı bulunuyor. Aralarında İstanbul'a gideceklerin de bulunduğu çok sayıda yolcu, havaalanında ya da otellerde bekliyor.

Kovid-19 aşıları askerlerin yardımıyla dağıtılacak

Bu arada kar temizleme çalışmalarına katılan Askeri Acil Mücadele Birliği (UME) birimlerinin, İspanya'nın Pfizer-BioNTech firmasından aldığı ve bugün ülkeye getirilen 350 bin doz Kovid-19 aşısının bölgelere dağıtımını koordine edeceği bildirildi.

Diğer yandan ülkedeki 17 özerk yönetimden 7'sinde okullarda yüz yüze eğitime 13 Ocak Çarşamba'ya kadar ara verilirken, Madrid, Castilla La Mancha ve Aragon yerel yönetimleri okullarının açılmasının ertelenebileceğini duyurdu.

Kar yağışının etkili olduğu Madrid'de sadece ana yollar kısmi olarak kardan temizlenip trafiğe açıldı. Tali yolların kapalı olduğu kentte metro dışında toplu ulaşım sağlanamıyor.

İspanya, Ankara, Madrid, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da yoğun kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika


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