İspanya'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

İspanya'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

10.01.2021 16:47
İspanya'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor, System.String[]

İspanya'da etkili olan son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle iki gündür hayatın durma noktasına geldiği ülkenin büyük bölümünde kara, hava ve demir yolları ulaşımının akşam saatlerinde kademeli olarak açılacağı bildirildi.

İspanya'da etkili olan son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle iki gündür hayatın durma noktasına geldiği ülkenin büyük bölümünde kara, hava ve demir yolları ulaşımının akşam saatlerinde kademeli olarak açılacağı bildirildi.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerden yapılan açıklamalarda, kar temizleme çalışmalarına askeri birliklerin de yardım ettiği, binlerce kamyonun halen otoyollarda beklediği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, "Önceliğimiz otoyollarda kalan ve gıda, ilaç, Kovid-19 aşısı gibi temel gereksinimleri taşıyan kamyonların kurtarılıp, jandarmaya bağlı birliklerle konvoy halinde varış yerlerine ulaştırılmasıdır. Akşam saatlerinde buna başlamayı planlıyoruz." dedi.

Marlaska, başkent Madrid başta olmak üzere ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle halen 171'i tamamen diğerleri kısmi olmak üzere toplam 716 yolun kapalı olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, ülkenin doğusundaki Teruel kenti dışında kar yağışı alarmının İspanya genelinde kaldırıldığını söyleyen Marlaska, buna rağmen "Tehlike geçmedi. Soğuk hava dalgası geliyor. Vatandaşlardan seyahat etmemelerini, evlerinde kalmalarını istiyoruz." uyarısında bulundu.

Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos da "Şimdi zor olan buzlanmayı önlemek." diyerek, kar temizleme ve tuzlama için kullanılan iş makinelerinin güvenli şekilde çalışmalarının öncelikleri olduğunu söyledi.

Abalos, Madrid'de dünden bu yana askıya alınan tren ve uçak seferlerinin öğleden sonra kademeli olarak başlatılacağını duyurdu.

Askeri araçlarla kardan temizlenen Madrid Barajas Havalimanı'ndaki pistlerin açılmasıyla, iki gündür mağdur durumda olan, aralarında İstanbul'a gideceklerin de bulunduğu terminallerde bekleyen 700 kadar yolcunun destinasyonlarına hareket etmesi öngörülüyor.

Son 50 yılın en yoğun kar yağışına şahit olan Madrid'de yerel yönetim "afet bölgesi" ilan etmeyi tartışırken, kentte yaşam tamamen kilitlenmiş durumda.

Madrid Belediyesi yetkililerinden basına yapılan açıklamalarda, halen kentteki çevre yollarında 700 aracın terk edilmiş halde beklediği duyuruldu.

Metro dışında tüm toplu ulaşım araçlarının hizmet dışı olmaya devam ettiği Madrid'de, marketlerin büyük çoğunluğu iki gündür kapalı olurken, açık olan az sayıdaki marketin önünde de uzun kuyruklar olduğu görülüyor.

Kötü hava şartlarından dolayı sağlık sektörünün de durduğu, Kovid-19 aşılamasına ara verilen Madrid'de, hastane önlerinde biriken karın temizlenmesi için yürütülen çalışmalar asker ve vatandaşların yardımıyla yürütülüyor.

Kar yağışından dolayı çok sayıda ağacın devrildiği ve araçların zarar gördüğü Madrid'de vatandaşlar kendi imkanlarıyla ara yolları temizlemeye çalışıyor.

Madrid, Castilla La Mancha ve Valensiya özerk yönetimlerinde okulların açılması 13 Ocak Çarşamba gününe ertelendi.

Meteoroloji Müdürlüğü, yarından itibaren başlayacak soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklığının eksi 10'a kadar düşeceği tahmininde bulunuyor.

İspanya, Hükümet, Madrid, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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