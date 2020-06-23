İspanya'da yolsuzlukla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un maaşı kesildi - Son Dakika

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da art arda yolsuzluk skandallarıyla güven ve imaj kaybı yaşayan Kraliyet ailesinde yolsuzlukla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaş kesildi.

Kraliyet ailesi, 2019 ve 2020 ilk çeyreğine ait gelir ve gider hesaplarını kamuoyuyla paylaştı.

Kral 6. Felipe'nin, babası Juan Carlos ile ilgili 15 Mart'ta aldığı reddi miras ve maaş kesintisi kararının hemen uygulamaya geçtiği ve emerit Kral'ın yıl sonuna kadar alması gereken 161 bin 36 avroluk maaşın kaldırıldığı bildirildi.

Tahtını 2014'te oğlu 6. Felipe'ye bırakan 82 yaşındaki Juan Carlos kral unvanını korumaya devam ediyor. Emerit Kral bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık 198 bin 845 avro maaş alıyordu.

Juan Carlos, 2012'de İspanyol konsorsiyumu tarafından kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 100 milyon avro komisyon almakla suçlanıyor.

Aldığı komisyonun 65 milyon avrosunu arkadaşı Corinna zu-Sayn- Wittgenstein'a bağışladığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı iddia edilen Juan Carlos hakkında İsviçre'nin ardından İspanyol mahkemesinde de soruşturma başlatılmıştı.

Juan Carlos ile ilgili söz konusu iddialar hakkında iki kez mecliste soruşturma komisyonu açılması girişiminde bulunulsa da başta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki Halk Partisinin (PP) oylarıyla bu teklifler reddedilmişti.

Son yıllarda yolsuzluk iddialarıyla sarsılan İspanya'da kraliyet ailesinde, Kral 6. Felipe'nin eniştesi İnaki Urdangarin, vergi kaçırmak ve mali usulsüzlük suçlamalarıyla görülen davada 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası alarak cezaevine girmişti.

Kraliyet ailesi üyelerine yönelik yolsuzluk suçlamaları İspanya'da zaman zaman rejim tartışmaları yaratsa da ülkedeki mevcut siyasi yapıda en büyük iki siyasi parti olan PSOE ve PP'nin kraliyet ailesine bağlılığı bu tartışmaların büyümesini engelliyor.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açan biri olarak bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.