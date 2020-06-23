İspanya'da yolsuzlukla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un maaşı kesildi - Son Dakika

İspanya'da yolsuzlukla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un maaşı kesildi

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da art arda yolsuzluk skandallarıyla güven ve imaj kaybı yaşayan Kraliyet ailesinde yolsuzlukla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaş kesildi.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da art arda yolsuzluk skandallarıyla güven ve imaj kaybı yaşayan Kraliyet ailesinde yolsuzlukla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaş kesildi.

Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı

Kraliyet ailesi, 2019 ve 2020 ilk çeyreğine ait gelir ve gider hesaplarını kamuoyuyla paylaştı.

Kral 6. Felipe'nin, babası Juan Carlos ile ilgili 15 Mart'ta aldığı reddi miras ve maaş kesintisi kararının hemen uygulamaya geçtiği ve emerit Kral'ın yıl sonuna kadar alması gereken 161 bin 36 avroluk maaşın kaldırıldığı bildirildi.

Tahtını 2014'te oğlu 6. Felipe'ye bırakan 82 yaşındaki Juan Carlos kral unvanını korumaya devam ediyor. Emerit Kral bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık 198 bin 845 avro maaş alıyordu.

Juan Carlos, 2012'de İspanyol konsorsiyumu tarafından kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden 100 milyon avro komisyon almakla suçlanıyor.

Aldığı komisyonun 65 milyon avrosunu arkadaşı Corinna zu-Sayn- Wittgenstein'a bağışladığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı iddia edilen Juan Carlos hakkında İsviçre'nin ardından İspanyol mahkemesinde de soruşturma başlatılmıştı.

Juan Carlos ile ilgili söz konusu iddialar hakkında iki kez mecliste soruşturma komisyonu açılması girişiminde bulunulsa da başta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki Halk Partisinin (PP) oylarıyla bu teklifler reddedilmişti.

Son yıllarda yolsuzluk iddialarıyla sarsılan İspanya'da kraliyet ailesinde, Kral 6. Felipe'nin eniştesi İnaki Urdangarin, vergi kaçırmak ve mali usulsüzlük suçlamalarıyla görülen davada 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası alarak cezaevine girmişti.

Kraliyet ailesi üyelerine yönelik yolsuzluk suçlamaları İspanya'da zaman zaman rejim tartışmaları yaratsa da ülkedeki mevcut siyasi yapıda en büyük iki siyasi parti olan PSOE ve PP'nin kraliyet ailesine bağlılığı bu tartışmaların büyümesini engelliyor.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açan biri olarak bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kral Juan Carlos, Juan Carlos, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da yolsuzlukla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un maaşı kesildi - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:44:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da yolsuzlukla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un maaşı kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]