Son Dakika Haberleri: İspanya'da Yüksek Mahkeme ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi
Son Dakika Dünya İspanya'da Yüksek Mahkeme ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi

İspanya'da Yüksek Mahkeme ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi

50 dakika önce

İspanya'da üst mahkeme, eski Katalan lider Oriol Junqueras'ı 13 yıl hapis cezasına mahkum etti. .

İspanya'da Yüksek Mahkeme ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi, System.String[]

İspanya'da Yüksek Mahkeme ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'ı 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Euronews.com'da Görüntüle

İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı: Ülkedeki tüm gösteriler son buldu
Putin: ABD Başkanı Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajları okumuyorum ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'ye karşı savaş başlatamayız Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda 26 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:48:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'da Yüksek Mahkeme ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]