İspanya'da Yüksek Mahkeme ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi
50 dakika önce
İspanya'da üst mahkeme, eski Katalan lider Oriol Junqueras'ı 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.
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İspanya'da Yüksek Mahkeme ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras'ı 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:57
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