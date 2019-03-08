İspanya'da Yüz Binlerce Kadın Meydanlara İndi

İspanya
'daki tüm kentlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yüksek katılımlı gösteriler düzenlendi.
İki saatlik genel greve giderek bu günü kutlayan ülkedeki kadınlar, gün boyunca düzenlenen gösterilerde "işte, maaşta, erkeklerle gerçek eşitlik ve kadına yönelik şiddete son" çağrıları yaptı.
Gösterilerin en yüksek katılımlıları, başkent Madrid
ve Barselona
kentlerinde oldu.
Madrid'in merkezindeki Prado Bulvarı ve Gran Via
Caddesi'ni dolduran çoğunluğu kadın yüz binlerce kişi, "Durdurulmazız. Eğer kadınlar durursa dünya durur" yazılı pankartın arkasından yürüdü.
Gösterilere siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi. 17 bakandan 11'i kadın olan ülkedeki sosyalist azınlık hükümetinin 10 bakanı ve Başbakan Pedro
Sanchez'in eşi Begona Gomez de Madrid'deki gösteriye katıldı. Başbakan Yardımcısı
Carmen Calvo, gösteride "kadınlar, eşitler, özgürler" yazılı tişört giydi.
Ayrıca, Madrid Belediyesi, kent merkezindeki turistik anıtları mor renkle ışıklandırdı.
Barselona'da yerel polis, kentteki 8 Mart
etkinliğine 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.