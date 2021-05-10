İspanya'da zafer Hamilton'ın - Son Dakika

CARMEDYA.COM – 2021 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışı olan İspanya Grand Prix'sini Mercedes-AMG Petronas Takımı pilotu Lewis Hamilton kazanırken, Valtteri Bottas ise podyumdaki üçüncü basamağı elde etti.

Lewis Hamilton 25 tam puan ve Valtteri Bottas 15 puan alırken Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı da 141 puanla markalar sıralamasındaki liderliğini korudu. Bu yılki üçüncü galibiyetini alan Lewis Hamilton kariyerinin 98'inci zaferine ulaştı.

2021 İspanya Grand Prix'si 66 tur boyunca kıyasıya bir mücadelede sonuçlandı. Catalunya Pisti'nde 20 pilot ve 10 takım yarışırken, 19 pilot damalı bayrağının altından geçti.

Formula 1 2021 sezonun bir sonraki yarışı 23 Mayıs tarihinde Monako'da koşulacak.