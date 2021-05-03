İspanya'da zafer Jack Miller'ın! - Son Dakika

İspanya'da zafer Jack Miller'ın!

03.05.2021 00:57
İspanya'da zafer Jack Miller'ın!, System.String[]

MotoGP'de 2021 takviminin dördüncü yarışı Jerez Pisti'nde koşuldu.

MotoGP'de 2021 takviminin dördüncü yarışı Jerez Pisti'nde koşuldu. Zafer ise Red Bull sporcusu Jack Miller'ın oldu. Genç sporcu bu sonuçla kariyerinin ikinci MotoGP zaferine erişti.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de, takvimin 4. yarışını Red Bull sporcusu Jack Miller kazandı. MotoGP'de sezonun 4. yarışı, Jerez Pisti'nde koşulurken, mücadeleye 3. cepten başlayan 26 yaşındaki sporcu, zafere ulaştı. Kariyerinin ilk MotoGP birinciliğine 2016 yılında Hollanda'da erişen Miller, muhteşem bir performans ortaya koydu. Bir önceki yarış olan Portekiz'de istediği sonucu alamayan Avustralyalı sürücü, rakiplerine İspanya'da şans tanımadı ve podyumun en üstüne çıktı.

Yarışta Francesco Bagnaia 2., Franco Morbidelli ise 3. sırayı aldı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 5. yarışı 16 Mayıs'ta Fransa'da koşulacak. - İSTANBUL

Jack Miller, Redbull, İspanya, MotoGP, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İspanya'da zafer Jack Miller'ın! - Son Dakika Spor


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