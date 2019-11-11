Son Dakika Haberleri: İspanya'daki aşırı sağcı parti Vox, nasıl ve neden yükselişe geçti ?
Son Dakika Dünya İspanya'daki aşırı sağcı parti Vox, nasıl ve neden yükselişe geçti ?

İspanya'daki aşırı sağcı parti Vox, nasıl ve neden yükselişe geçti ?

7 saat önce

İspanya'daki seçimlerde en büyük sürprizi, oylarını iki kat artırıp ülkede 3'üncü büyük parti konumuna gelen aşırı sağ görüşlü Vox yaptı. Peki bu parti kısa bir süre içinde neden ve nasıl oylarını artırma başarısı gösterdi?

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İspanya'daki seçimlerde en büyük sürprizi, oylarını iki kat artırıp ülkede 3'üncü büyük parti konumuna gelen aşırı sağ görüşlü Vox yaptı. Peki bu parti kısa bir süre içinde neden ve nasıl oylarını artırma başarısı gösterdi?


Aşırı sağ parti neden başarılı oldu ?


Aşırı sağ parti Vox lideri Santiago Abascal, kimseyi kandırmadıkları ve açık bir mesaj verdikleri için seçimde başarılı oldukları görüşünde.

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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:01 
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