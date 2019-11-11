İspanya'daki aşırı sağcı parti Vox, nasıl ve neden yükselişe geçti ?
7 saat önce
İspanya'daki seçimlerde en büyük sürprizi, oylarını iki kat artırıp ülkede 3'üncü büyük parti konumuna gelen aşırı sağ görüşlü Vox yaptı. Peki bu parti kısa bir süre içinde neden ve nasıl oylarını artırma başarısı gösterdi?
İspanya'daki seçimlerde en büyük sürprizi, oylarını iki kat artırıp ülkede 3'üncü büyük parti konumuna gelen aşırı sağ görüşlü Vox yaptı. Peki bu parti kısa bir süre içinde neden ve nasıl oylarını artırma başarısı gösterdi?
Aşırı sağ parti neden başarılı oldu ?
Aşırı sağ parti Vox lideri Santiago Abascal, kimseyi kandırmadıkları ve açık bir mesaj verdikleri için seçimde başarılı oldukları görüşünde.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:01
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