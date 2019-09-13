Son Dakika Haberleri: İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e çıktı
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İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e çıktı

1 saat önce

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağıştan ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e çıktı, System.String[]

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağıştan ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

İspanyol EFE ajansının yerel yönetim kaynaklarına göre verdiği haberlerde, ülkenin güneyindeki Almeria ve Granada kentlerinde şiddetli yağıştan dolayı arabalarında mahsur kalan iki kişinin hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Yağışlardan dolayı dün de Albacete'nin Caudete kasabasında yolda sürüklenen ve su alan arabanın içinden çıkamayan 61 ve 51 yaşlarındaki iki kardeş ölmüştü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, şiddetli fırtına ve yağıştan dolayı 3 bin 500'den fazla kişinin bulundukları yerlerden tahliye edilerek, güvenli bölgelere götürüldükleri belirtildi.

Ayrıca Valensiya, Murcia ve Endülüs bölgelerinin büyük bölümünde okulların tatil edildiği duyuruldu.

Çok sayıda aracın zarar görmesine neden olan şiddetli yağışlardan dolayı 100'den fazla yolun trafiğe kapatıldığı, tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Uzmanlar, bölgenin son 100 yılın en yoğun yağışını aldığını belirtiyor.

İspanya, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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