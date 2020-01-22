İspanya'daki Gloria Fırtınası'nda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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İspanya'daki Gloria Fırtınası'nda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

6 saat önce

İspanya'yı vuran Gloria Fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.

İspanya'daki Gloria Fırtınası'nda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

İspanya'yı vuran Gloria Fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.

İspanya'yı etkisi altına alan Gloria Fırtınası'nda rüzgarın hızı saatte 144 kilometreye, dalgaların boyu ise 13,5 metreye ulaştı. Ülkede genelinde fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ten 8 yükseldiği bildirildi. İspanyol Polisi Kurtarma Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, Alicante Nehri'nde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, Alcoy ilçesinde bir binanın yıkılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Almeria kentinde ise serada çalışan 1 adamın dolu yağması sonucu, Valencia'da sokakta yaşayan 1 kişinin fırtınanın ardından soğuk algınlığı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gloria Fırtınası'nda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

3 KİŞİ HALA KAYIP

Gloria Fırtınası sağanak yağmurun yanı sıra kar yağışını da beraberinde getirirken, 3 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Kurtarma görevlileri kayıplar arasında İbiza'da kaybolan 25 yaşındaki bir İngiliz ile Palamos Limanı'nda teknesini demirlemeye çalışırken suya düşen 1 İspanyol'un olduğunu açıkladı. Liman yetkilileri deniz kıyısındaki dükkanların tamamını sel bastığını, dalgaların 13.5 metreye ulaştığını belirtti.

PİRİNÇ TARLALARI ZARAR GÖRDÜ

Ebro Nehri deltasında bulunan pirinç tarlalarının sel baskınları nedeniyle büyük zarara uğradığı belirtildi. Bölgenin Belediye Başkanı Lluis Soler, "Buna benzer bir şey olduğunu kimse hatırlamıyor. Nehrin nasıl taştığını ve denizin kilometrelerce içeriye girdiğini görmek dramatik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan fırtına nedeniyle 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenirken, fırtınanın etkisini azaltmaya başladığı ifade edildi.

(İHA)

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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