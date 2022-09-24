İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid'de gösteri düzenlendi - Son Dakika
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İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid'de gösteri düzenlendi

24.09.2022 20:14
İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid'de gösteri düzenlendi

İspanya'daki "Hayvanlara Kötü Muameleye Karşı Hayvanseverler Partisi" (PACMA), boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle başkent Madrid'deki Las Ventas arenası önünde gösteri yaptı.

İspanya'daki "Hayvanlara Kötü Muameleye Karşı Hayvanseverler Partisi" (PACMA), boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle başkent Madrid'deki Las Ventas arenası önünde gösteri yaptı.

Dünyadaki en büyük boğa güreşi arenalarından biri olan Las Ventas'ın önünde toplanan İspanya'nın dört bir yanından gelen hayvansever derneklerin temsilcileri ve PACMA sempatizanları, boğa güreşlerinin ülke genelinde yasaklanmasını istedi.

"Boğa güreşleri kaldırılsın", "Boğaları seviyoruz", "Vahşete son" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, arena çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra ana giriş kapısına gelerek, yeşil renkli fularlarını havaya kaldırarak bu etkinliğin yasaklanması için sembolik bir mesaj verdi.

Yapılan konuşmalarda, "İspanya genelindeki boğa güreşlerinde her yıl binlerce hayvan en acımasız şekillerde öldürülüyor. Boğa güreşlerinin toplumun çoğunluğu tarafından reddedilmesine rağmen yönetimler bunu kamu parasıyla sübvanse etmeye devam ediyor ve PACMA dışındaki tüm siyasi partiler taraf olmaya devam edip, yasağı desteklemiyor." denildi.

İspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel bir etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 2013 yılında Senato'da yapılan oylama ile İspanya'nın kültürel değeri olarak tanınmış ve korunmasına, teşvik edilmesine ve yasal düzenleme getirilmesine karar verilmişti.

Ülkenin 17 özerk yönetimi arasında Kanarya Adaları 1991'de ve Katalonya 2010'da boğa güreşlerini yasaklamıştı.

İspanya'da yılda 1800'den fazla boğa güreşi organize edilirken bu etkinliklerin direkt ve dolayı olarak İspanyol ekonomisine 3,5 milyar avroluk bir etkisi olduğu, yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladığı istatistiklerde belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid'de gösteri düzenlendi - Son Dakika

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