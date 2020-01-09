İspanya'daki Müslümanların en büyük sorunlarından biri mezar yeri - Son Dakika
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İspanya'daki Müslümanların en büyük sorunlarından biri mezar yeri

6 saat önce

İspanya İslam Toplumları Birliği (Ucide), ülkede yaşayan yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın en büyük sorunlarından birinin, kısıtlı sayıdaki Müslüman mezarlıkları olduğuna dikkati çekti.

İspanya'daki Müslümanların en büyük sorunlarından biri mezar yeri, System.String[]

İspanya İslam Toplumları Birliği (Ucide), ülkede yaşayan yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın en büyük sorunlarından birinin, kısıtlı sayıdaki Müslüman mezarlıkları olduğuna dikkati çekti.

Ucide'nin raporunda, İspanya'daki 8 bin 131 belediyeden sadece 35'inde Müslüman mezarlığı bulunduğu bildirildi.

İspanya'da Katoliklik mezhebinden sonra en yaygın ikinci dinin, İslamiyet olduğuna işaret edilen raporda, ülkedeki Müslüman cemaatlerin yüzde 95'inin mezarlığının olmadığı vurgulandı.

Raporda, mevcut Müslüman mezarlıklarının çoğunun belediye mezarlıklarının içinde parsel olarak ayrıldığı, bunun da dini vecibelerin yerine getirilmesinde önemli sorun teşkil ettiği ifade edildi.

İspanya'da Müslüman mezarlığının en çok Endülüs bölgesinde (11) olduğu, onu Katalonya (5), Valensiya (4), Castilla y Leon (3) ve Kanarya Adaları'nın (2) izlediği kaydedildi.

Madrid, Bask, Asturias, Aragon ve Murcia gibi bölgelerde ise sadece 1'er Müslüman mezarlığının bulunduğu kaydedilen açıklamada, çok sayıda belediyenin Müslümanlara ait mezarlık ve ibadet yerine ruhsat vermekte zorluk çıkarmasından üzüntü duyulduğu bildirildi.

Raporda, "Bazı belediyelerde cami ruhsatı almak bürokratik engellerle dolu çok uzun bir sürece dönüşüyor ve bazı mahalle sakinlerinin karşı eylemler yapmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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