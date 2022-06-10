İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
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İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu

10.06.2022 16:17

- İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu İspanya'nın güneyinde Çarşamba günü başlayan orman yangınında 2 bin 150 hektar alan küle döndü.

- İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu

MALAGA - İspanya'nın güneyinde Çarşamba günü başlayan orman yangınında 2 bin 150 hektar alan küle döndü.

İspanya'nın güneyindeki Marbella kasabasının batısında Çarşamba gününden beri devam eden orman yangınında 2 bin 150 hektarlık dağlık alan küle döndü. Gece boyunca süren çalışmalar neticesinde, sıcaklıkların düşmesi ve nem ile rüzgarın azalmasıyla durumun iyimser bir hal aldığını söyleyen yetkililer, alevlerin kısa süre içerisinde kontrol altına alınacağını belirtti. Endülüs Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Carmen Crespo, "Çalışma gece boyunca etkili şekilde devam etti. Yangın şu an için kontrol altında değil ama alevler ilerlemiyor" dedi.

"Evlerine geri dönebilirler"

Crespo, bölgedeki acil durum seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle, tahliye edilen 2 bin kişinin evlerine dönebileceğini belirtti. Yangının ilk günlerinde alevlere müdahale eden personel sayısının binden 250'ye düşürüldüğünü söyleyen Crespo, İspanya Askeri Acil Durumlar Birimi'nin 233 personel ve 80'den fazla araçla destek sağladığını duyurdu.

Sıcaklıklar yükselecek

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı AEMET, özellikle ülkenin güneyindeki noktalarda da sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükselebileceğini bildirdi.

3 kişi yaralanmıştı

Endülüs Özerk Yönetimi Başkanı Juanma Moreno, "Ne yazık ki INFOCA'dan 3 itfaiyecinin farklı derecelerde yanıklara maruz kaldığını, birinin vücudunun yüzde 25'inin yandığını ve Malaga hastanesine kaldırıldığını bildirmek zorundayız" açıklamasında bulunmuştu.

İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu
İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu
İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu
İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu

YORUMLAR
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İspanya'da orman yangını: 3 yaralı İspanya'da orman yangını: 3 yaralı Elektrik kontağından çıkan yangında kamyon kül oldu Elektrik kontağından çıkan yangında kamyon kül oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
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