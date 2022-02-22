İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu

22.02.2022 18:43

- İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Roses kentinde çıkan orman yangınında en az 392 hektarlık alan kül oldu.

- İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu

MADRİD - İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Roses kentinde çıkan orman yangınında en az 392 hektarlık alan kül oldu.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde yer alan Roses kenti kırsalında dün gece başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle şiddetlenen orman yangını devam ediyor. Yetkililer, söndürme çalışmalarında 40 itfaiyeci ve 5 hava aracının görev yaptığını açıkladı.

Roses kenti yerel yönetimi, vatandaşlara evden çıkmamaları ve yangından uzak durmaları uyarısında bulundu. Yangın bölgesinde yaşayan 12 kişinin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, alevlerin yolu kapatması nedeniyle de 10 vatandaşın ise ulaşımının kesildiği bildirildi.

Katalonya bölgesi itfaiyesi, yangında çoğunluğu Cap de Creus Doğal Parkı içerisinde olmak üzere en az 392 hektarlık bir alanın kül olduğunu bildirdi. Hala devam eden söndürme çalışmalarında yangın çevresinin kontrol altına alınarak, daha fazla yayılmasının önüne geçildiği ancak şiddetli esen rüzgarın itfaiye ekiplerinin işlerini zorlaştırdığı belirtildi.

Katalonya bölgesinin kırsal alanların korunmasından sorumlu Kırsal Bölge Ajanları (Agents Rurals) yangının çıkış sebebini araştırılması için soruşturma başlatıldığını bildirirken, ilk elde edilen bilgiler çevrede yakılan bitki atıklarından kaynaklandığına işaret ediyor.

İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu
İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu
İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu

YORUMLAR
500
ÇANAKKALE - Yaşlı adam dağlık alandaki arazisinde ölü bulundu ÇANAKKALE - Yaşlı adam dağlık alandaki arazisinde ölü bulundu

İspanya, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 19:07:38. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement