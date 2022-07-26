İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor - Son Dakika
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İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor

26.07.2022 01:15
İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Adası'nda geçtiğimiz perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınlarında alevlerin 60 metre yüksekliğe ulaştığı açıklandı.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Adası'nda geçtiğimiz perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınlarında alevlerin 60 metre yüksekliğe ulaştığı açıklandı.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Adası'nın kuzeyinde meydana gelen orman yangınları devam ediyor. Yetkililer bugün alevlerin 60 metre yüksekliğe ulaştığını ve yangının 2 bin 426 hektarlık ormanlık alana yayıldığını belirtti.

Kanarya Adaları Başkanı Angel Victor Torres yaptığı açıklamada, "Yangını tamamen kontrol altına almak için hızlıca müdahale etmeliyiz" dedi.

Ayrıca İspanya'dan Kastilya ve Leon Özerk Bölgesinde de yangınların devam ettiği açıklandı. Kastilya ve Leon Özerk Bölgesine bağlı

Burgos şehrinde çıkan yangın nedeniyle bölge sakinlerinin tahliye edilmeye başlanıldığı öğrenildi.

Kastilya ve Leon Özerk Bölgesinde yer alan Avila şehrinde ise yangın nedeniyle 4 bin 500 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ifade edildi. Şehirdeki yangının yayılmaması için itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - BARSELONA

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Kaynak: İHA

Kanarya Adaları, İspanya, Leon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor - Son Dakika
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