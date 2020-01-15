İspanya'daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İspanya'daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

İspanya'daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

6 saat önce

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

İspanya'daki petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.


İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde dün meydana gelen patlamadan sonra yangın çıkmıştı. Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, olay yerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve ölü sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi. Patlamada yaralanan 8 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.


Yangının kontrol altına alındığı itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - MADRİD

İspanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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