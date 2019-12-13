İspanya'daki siber saldırıların arkasında Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin olduğu iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'daki siber saldırıların arkasında Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin olduğu iddiası - Son Dakika

İspanya'daki siber saldırıların arkasında Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin olduğu iddiası

6 saat önce

İspanya'da ulusal güvenlikle ilgili resmi kurum ve özel şirketlere yönelik son dönemlerde artan siber saldırıların arkasında Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin olduğu iddia edildi.

İspanya'daki siber saldırıların arkasında Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin olduğu iddiası, System.String[]

İspanya'da ulusal güvenlikle ilgili resmi kurum ve özel şirketlere yönelik son dönemlerde artan siber saldırıların arkasında Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin olduğu iddia edildi.

El Pais gazetesinin, Ulusal İstihbarat Merkezi'ne (CNI) bağlı Ulusal Kriptoloji Merkezi (CCN) yetkililerine dayanarak verdiği haberde, ülkede stratejik öneme sahip devlet kurumlarına ve şirketlere yönelik son aylarda ciddi düzeyde 36 önemli siber saldırı tespit edildiği bildirildi.

Haberde, Savunma Bakanlığı, bankalar, avukat büroları ve askeri şirketleri hedef alan siber saldırıların arkasından Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore merkezli bilgisayar korsanı grupların çıktığı belirtildi.

APT29 ve Snake (Rusya), APT39 ve APT33 (İran), Cobalt Gang (Kuzey Kore) ve Emissary Panda (Çin) adlarıyla tespit edilen bilgisayar korsanlarının geçen yılın sonlarında başladıkları siber saldırıları yoğunlaştırdığı bilgisi verildi.

Ransomware olarak adlandırılan, siber güvenliği tehdit eden fidye yazılımların son 2 yılda yüzde 500 arttığını vurgulayan yetkililer, mevcut durumda siber saldırı sorununun İçişleri Bakanlığının en çok endişe duyduğu konuların başında yer aldığını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak
Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı

Son Dakika Haberleri
18:15 Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı - Son Dakika
18:14 Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Son Dakika
18:14 Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi - Son Dakika
18:14 ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Son Dakika
18:13 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:17:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'daki siber saldırıların arkasında Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'nin olduğu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]