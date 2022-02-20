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İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika

İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

20.02.2022 18:23

İspanya'da yaşayan Ukraynalılar, başkent Madrid'de bir araya gelerek Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'yı protesto etti.

İspanya'da yaşayan Ukraynalılar, başkent Madrid'de bir araya gelerek Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'yı protesto etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen Ukraynalılar, Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'yı protesto etti. Yaklaşık 200 kişilik grup, şarkılarla ve pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Göstericiler, ellerinde "Ukrayna'da güvenlik yok", "Ruslar bizi rahat bırakın" ve "Ukrayna egemen bir devlettir" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Ukrayna'da bulunan akrabaları için endişe duyduklarını belirtti.

Ukraynalıların protestosuna Küba ve Gürcistan gibi farklı ülke vatandaşlarının da destek verdiği görüldü.

(Saim Sevinç/İHA)

İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti
İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

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Protesto, Ukrayna, İspanya, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Son Dakika


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