İspanya'dan AB'ye Venezuela önerisi
1 saat önce
İspanya hükümeti, Venezuela'da seçime gidilmemesi halinde AB'den, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici devlet başkanlığının" tanınmasını istedi.
İspanya hükümeti, Venezuela'da seçime gidilmemesi halinde AB'den, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici devlet başkanlığının" tanınmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:53
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