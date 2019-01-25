Son Dakika Haberleri: İspanya'dan AB'ye Venezuela önerisi

İspanya'dan AB'ye Venezuela önerisi

1 saat önce

İspanya hükümeti, Venezuela'da seçime gidilmemesi halinde AB'den, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici devlet başkanlığının" tanınmasını istedi.

İspanya'dan AB'ye Venezuela önerisi, System.String[]
İspanya hükümeti, Venezuela'da seçime gidilmemesi halinde AB'den, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici devlet başkanlığının" tanınmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:53 

İspanya, Venezuela, Avrupa Birliği, Ekonomi
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