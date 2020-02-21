İspanya'dan Almanya'daki ırkçı terör saldırısı sonrası "aşırı sağa sıfır tolerans" çağrısı - Son Dakika
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İspanya'dan Almanya'daki ırkçı terör saldırısı sonrası "aşırı sağa sıfır tolerans" çağrısı

6 saat önce

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısı sonrası duyduğu endişeyi "Buradaki tehlike demokrasilerimizin zayıflatılmasıdır.

İspanya'dan Almanya'daki ırkçı terör saldırısı sonrası

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısı sonrası duyduğu endişeyi "Buradaki tehlike demokrasilerimizin zayıflatılmasıdır. Aşırı sağa karşı sıfır tolerans olmalıdır." sözleri ile dile getirdi.

İspanyol radyosu Cadena Ser'e konuşan Laya, aşırı sağın kendilerini çok endişelendirdiğini bildirdi.

Bunun demokraside sahip oldukları en ciddi kanserlerden biri olduğunu vurgulayan Laya, "Nefret söylemi, yabancı düşmanlığı veya diğerini damgalamanın nasıl olduğunu gördük ve demokrasimizi parçalayabileceğinden dolayı bunu hafife alamayız. Buradaki tehlike demokrasilerimizin zayıflatılmasıdır. Aşırı sağa karşı sıfır tolerans olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 5 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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