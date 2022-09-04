İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü

04.09.2022 22:16
İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü

İspanya'nın Jerez de la Frontera havaalanından Almanya'nın Köln havaalanına gitmek üzere havalanan özel bir uçak, Letonya'nın Ventspolis şehri açıklarında Baltık Denizi'ne düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.

İspanya'dan kalkan uçağın düşmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. İsveç gazetelerinden Aftonbladet'in verdiği haberde, Avusturya kayıtlı Cessna 551 tipi özel jetin Baltık Denizi'ne düşmesinin ardından bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

PİLOTLA BAĞLANTI KURMAYA ÇALIŞTILAR

Yetkililer tarafından verilen bilgilerde, uçağın Baltık Denizi'nden geçmeden önce Paris ve Köln üzerinde iki tur attığı, iniş yapamayınca Baltık Denizi'ne yöneldiğinde hızla hız ve irtifa kaybedip düştüğü belirtildi. İsveç denizcilik idaresinin basın yetkilisi Johan Wahlström de Alman ve Danimarka savaş uçaklarının söz konusu özel uçağın pilotuyla bağlantı kurmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

İÇİNDE 4 KİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Uçakta 4 kişinin olduğu tahmin edilirken İsveç, Letonya ve Litvanya'dan uçağın düştüğü bölgeye gemi ve helikopter gönderildi.

YORUMLAR
500
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Kaynak: AA

Baltık Denizi, Letonya, İspanya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:45 Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 22:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement