İspanya'dan Brexit Uyarısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinin üzücü olduğunu belirterek, "Anlaşma en iyi olasılık. Anlaşma olmayan bir çıkış Avrupa Birliği (AB) için olumsuz, İngiltere için de bir felaket olur.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinin üzücü olduğunu belirterek, "Anlaşma en iyi olasılık. Anlaşma olmayan bir çıkış Avrupa Birliği (AB) için olumsuz, İngiltere için de bir felaket olur." dedi.



Başbakan Sanchez, Twitter hesabından "İspanyol hükümeti, İngiltere Parlamentosundaki olumsuz sonuçtan üzüntü duymaktadır. Anlaşma en iyi olasılık. Anlaşma olmayan bir çıkış AB için olumsuz, İngiltere için de bir felaket olur. İspanya her türlü olasılık üzerine çalışıyor ve önceliğini, vatandaşlarının ve oturum hakkı olan diğerlerinin haklarına verecek." açıklamasında bulundu.



İspanya Dışişleri Bakanı Joseph Borrell de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir sonuç bekliyorduk ama bu kadar büyük farklı olmasını beklemiyorduk. Kötü bir haber ama buna göğüs germek gerek. İspanya her türlü olasılığa karşı hazır." değerlendirmesini yaptı.

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