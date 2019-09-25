Son Dakika Haberleri: İspanya'dan Bursa'ya kardeşlik çağrısı
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İspanya'dan Bursa'ya kardeşlik çağrısı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden İspanya Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba, Türkiye ile İspanya arasındaki diyaloğu, kardeş şehir faaliyetleriyle geliştirmek istediklerini söyledi.

İspanya'dan Bursa'ya kardeşlik çağrısı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden İspanya Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba, Türkiye ile İspanya arasındaki diyaloğu, kardeş şehir faaliyetleriyle geliştirmek istediklerini söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İspanya Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba ile Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında bir araya geldi. Başkan Aktaş, Bursa'yı tanıttığı Büyükelçi Barba'nın ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, kente dair merak edilen soruları cevapladı. Bursa'nın pek çok değeri bünyesinde barındıran bir şehir olduğunu anlatan Başkan Aktaş, kentin geleceğine fayda sağlayacak dostluk adımlarının, ülkelerin gelişimine de önemli katkılarının olacağını belirtti.


İspanya'nın kardeş şehir çalışmalarına önem verdiğini özellikle belirten Büyükelçi Barba, Bursa ile İspanya'nın uygun bir kenti arasında kardeşlik anlaşması yapılarak, iş dünyasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi talebinde bulundu. Samimi bir atmosferde geçen ziyaretin ardından Başkan Aktaş, konuklarına Bursa'ya özgü hediyeler verdi. Büyükelçi Barba, Bursa Büyükşehir Belediyesi onur defterini de imzaladı.


Öte yandan Bursa'nın kardeş şehirlerinden olan Niğde, 'Anadolu Günleri' kapsamında stant açan şehirler arasında. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde milletvekilleri de BİLDEF tarafından gerçekleştirilen 'Anadolu Günleri' programı nedeniyle geldikleri Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Başkan Aktaş, sosyal ve kültürel içerikli organizasyonlarla şehirlerin birbirlerine yakınlaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, konuklarına Bursa'ya dair hediyeler verdi. - BURSA

Alinur Aktaş, İspanya, Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
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