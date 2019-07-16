Son Dakika Haberleri: İspanya'dan Doğu Akdeniz için "ilk önce diplomasi" çağrısı
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İspanya'dan Doğu Akdeniz için "ilk önce diplomasi" çağrısı

3 saat önce

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Birliği'ne (AB), Türkiye hakkında Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili karar almadan önce diplomasi yürütmesi çağrısında bulundu.

İspanya'dan Doğu Akdeniz için
İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Birliği'ne (AB), Türkiye hakkında Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili karar almadan önce diplomasi yürütmesi çağrısında bulundu.
Borrell, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini AB Konseyine iletmesini değerlendirdi.
"Yaptırımlarda ilerlemeden önce iki kez düşünmeliyiz." ifadesini kullanan Borrell, "Çünkü yaptırımlar uygulandıktan sonra caydırıcılıklarını kaybederler. Çünkü bu olayda Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki müzakerelere geri dönülmesini teşvik etmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek gerekiyor. Şu anda diplomasi zamanı." dedi.
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili konunun "uluslararası hukuk sorunu" olduğunu belirten Borrell, "tüm Avrupalıların Kıbrıs Rum Kesimi'nin yanında yer aldığını ve uluslararası hukuka saygıdan yana olduklarını" söyledi.
Borrell ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşadığı sorunu, İspanya'nın güneyindeki İngiltere kolonisi Cebelitarık özerk yönetimiyle yaşadığı problemlere benzetti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine aday gösterilen Borrell, "bölgenin büyük bir potansiyele sahip olmasından dolayı mevcut sorunun Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerle gelecekte başka yeni anlaşmazlıklar yaratacağını" ifade etti.
Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:03 Kaynak: AA
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