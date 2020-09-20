- İspanya'dan dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu Türkiye'yi geziyor

KONYA - İspanya'dan pedal çevirerek dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu Miquel Sorell, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

İspanya'nın Barcelona kentinden önceki yıl bir proje kapsamında başlattığı bisiklet turunda nihai amacının pedal çevirerek tüm dünya ülkelerini gezmek olduğunu belirten Miquel Sorell, Beyşehir ilçesinde Kültür ve Turizm Derneği'ne ait bisiklet evinde kalıyor.

Hem fotoğrafçı olduğunu, youtuber olarak da bir kanalının olduğunu belirten Sorell, bisikletiyle gezip dolaştığı ülkelerde videolar üreterek bunları paylaştığını belirtti. Sorell, tur rotasında bazı Avrupa ülkelerini gezdiğini, son olarak ise uğradığı Yunanistan'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süre yoluna devam edemediğini vurgularken ardından ise Edirne İpsala kapısından Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.

Beyşehir'den sonra Konya güzergahından Kapadokya'ya geçmeyi istediğini sonrasında turuna kalan yerden devam edeceğini vurgulayan Sorell, Avustralya ve ABD kıtasının hem kuzey, hem de güneyini gördükten sonra turunu Afrika kıtasında noktalamayı amaçladığını belirterek, "Bu dünya turunu yaklaşık 6 yılda bitirmeyi hedefliyorum" dedi.

Bisiklet turu esnasında gittiği yerlerde genelde çadır kurarak açık alanlarda kamp yaptığını ve bu şekilde konakladığını, bazen misafir edildiği yerlerde kaldığını da belirten Sorell, "Bisikletim benim evim. Her şeyim içerisinde. Kitabım, yazlık ve kışlık kıyafetlerim, uyku tulumum, mat, kamera ve fotoğraf makinem ile onların bataryasını şarj edebileceğim bir güneş enerjisi panelim de bulunuyor" şeklinde konuştu.

Sorell, Türkiye ve Türk insanı hakkında da konuşurken, tanıdığı insanların hepsinin arkadaş ve dost canlısı olduğunu ifade ederken, şunları kaydetti:

"Teşekkürler Türkiye. Türkiye'de insanlar çok iyi. Sıcakkanlı insanlarınız var. Bisiklet turu için de ideal yerler var. Çok güzel yerler var gördüğüm kadarıyla. Beni burada misafir eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı'ya da çok teşekkür ediyorum."