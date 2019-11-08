İspanya'dan flaş sözler: 'Galatasaray çok kötü takım'

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından İspanyol ekibinin efsane isimlerinden Jorge Valdano, flaş açıklamalarda bulundu.



Valdano, "Galatasaray maçında bir yıldız doğdu... Rodrygo! Böyle bir sahnede bu şekilde oynaması çok etkileyiciydi. Dürüst olmak gerek. Galatasaray çok kötü bir takım görüntüsündeydi." sözlerini kullandı.

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