Son Dakika Haberleri: İspanya'dan flaş sözler: 'Galatasaray çok kötü takım'
Son Dakika Spor İspanya'dan flaş sözler: 'Galatasaray çok kötü takım'

İspanya'dan flaş sözler: 'Galatasaray çok kötü takım'

7 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından İspanyol ekibinin efsane isimlerinden Jorge Valdano, flaş açıklamalarda bulundu.

İspanya'dan flaş sözler: 'Galatasaray çok kötü takım', System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından İspanyol ekibinin efsane isimlerinden Jorge Valdano, flaş açıklamalarda bulundu.


Valdano, "Galatasaray maçında bir yıldız doğdu... Rodrygo! Böyle bir sahnede bu şekilde oynaması çok etkileyiciydi. Dürüst olmak gerek. Galatasaray çok kötü bir takım görüntüsündeydi." sözlerini kullandı.

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Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:30 
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