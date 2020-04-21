İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi - Son Dakika

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 93 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İspanya'dan THY uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 93 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle Tokat'a götürüldü.



Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, KYK Ballıca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti.



Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.