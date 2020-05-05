İspanya'dan getirilen 93 vatandaşın karantina süreci sona erdi - Son Dakika

İspanya'dan Türkiye'ye getirilerek, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'ta karantinaya alınan 93 kişi, 14 günlük süresi tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında İspanya'dan Türkiye'ye getirilen 93 kişinin Tokat'ta 'ki karantina süreci sona erdi. KYK'ya bağlı Ballıca Yurdunda misafir edilen vatandaşlar evlerine uğurlandı. Aralarında öğrencilerinde bulunduğu vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek otobüslere bindirildi. Bir vatandaşın bavuluna astığı kağıtta "El Muzaffer daima Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazısı dikkat çekti.



"Türkiye bu konuda çok daha iyi"



Vatandaşlardan Ebru Taşköprü, karantina günlerini dile getirerek, "Karantina sürecinde bizle çok iyi ilgilendiler. Yeni binalar, odamız sıcaktı. Yurt çalışanları bizlerle inanılmaz ilgili idi. Düşündüğümün çok üzerinde şeylerle karşılaştım. Bu nedenle de çok mutluyum" dedi.



Taşköprü, İspanya'da ölümler devam ettiği halde sosyal mesafe ile açılma yapıldığını öğrendiklerini ifade ederek, "İspanyol halkı özgürlüklerine çok düşkün ve şuanda sürekli dışarıdalar. Tekrar aynı süreci yaşayacakları gibi hissediyorum. Ben OHAL'in olduğu anda oradayım ve çok sıkı tedbirler vardı. Ama şuanda halk dışarıda, kurallara ne kadar bu kurallara uyacağı meçhul. Ama Türkiye bu konuda çok daha iyi diye düşünüyorum" diye konuştu. - TOKAT