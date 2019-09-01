İspanya'dan içişlerine karışan Fransız milletvekillerine tepki

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere sahip çıkan Fransız milletvekillerine tepki gösterdi.

Fransa'daki farklı siyasi gruplardan 52 milletvekilinin imzasıyla, Katalonya sorunuyla ilgili İspanya devletini eleştiren bir yazı, haftalık Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche'de yayımlandı.

Fransız milletvekilleri, İspanya devletinin izlediği politikayı, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin "temel özgürlüklerine ve demokrasinin kullanımına saldırı" olarak yorumladı.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin İspanya'da baskıya uğradığı savunulan yazının altında, sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa partisinin lideri Jean Luc Melenchon ve merkez sağdaki Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği partisinin lideri Jean Christophe Lagarde'nin de isimlerinin olması dikkati çekti.

Fransız milletvekilleri, Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında "siyasi seçenekleri nedeniyle yargılanan bazı Katalanların ağır hapis cezası alma riskleri olduğunu ve bazılarının da sürgün edildiğini" ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise Katalonya sorunuyla ilgili görüşlerinden dolayı Fransız milletvekillerini "İspanya'nın gerçeğini görmezden gelmek" ile suçladı.

İspanya haber ajansı EFE'ye açıklama yapan Borrell, "Bu milletvekilleri, Fransa'nın İspanya gibi dost ve komşu bir ülkesinin gerçeklerini görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.

Borrell, İspanya'nın bir hukuk devleti olduğunu, yargının bağımsız hareket ettiği bir demokrasisi bulunduğunu ve fikirlerinden dolayı kimsenin hapse atılmadığını söyledi.

Katalonya sorunuyla ilgili geçen mart ayında Fransa'da farklı siyasi partilerden 41 senatör bir manifesto yayımlayıp, benzer bir şekilde İspanya'yı eleştirmişti.

Söz konusu manifestoda, İspanya'yı "ayrılıkçı Katalan siyasetçilere baskı kurmak"la suçlayan Fransız senatörler, İspanya ve Katalonya arasında diyaloğun sağlanması için Fransa ve Avrupa Birliği'nin müdahale etmelerini istemişti.

Katalonya sorunu

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017 tarihinde Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri 12 Şubat-12 Haziran'da Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılandı.

Davada yargılanan tutuklu 9 ve serbest 3 sanık hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Yüksek Mahkemenin en geç ekim ayı sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor.

İspanya'da 28 Nisan erken genel seçimi ve 26 Mayıs yerel seçimlerinde, tutuklu sanıklardan 4'ü milletvekili, 1'i senatör, 1'i de belediye meclis üyesi seçilse de davadan dolayı bu hakları dondurulmuştu.

Ayrıca İspanya'da haklarında arama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 5 Katalan siyasetçi, yaklaşık iki yıldır ülke dışında yaşıyor.

Puigdemont ve Antoni Comin, 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parlamenter seçilmesine rağmen haklarındaki tutuklama kararından dolayı İspanya'ya gelerek mazbatalarını almamışlar ve Avrupa parlamenteri olamamışlardı.