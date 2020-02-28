İspanya'dan İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'ye dayanışma mesajı - Son Dakika
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İspanya'dan İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'ye dayanışma mesajı

7 saat önce

İspanya Hükümeti, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 Türk askerinin şehit edilmesiyle bağlantılı olarak Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

İspanya'dan İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'ye dayanışma mesajı, System.String[]

İspanya Hükümeti, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 Türk askerinin şehit edilmesiyle bağlantılı olarak Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Laya, Çavuşoğlu'na telefon ederek, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonrasında 33 Türk askerinin şehit düşmesi nedeniyle İspanya hükümeti adına başsağlığı mesajını iletti.

Görüşmede, Laya, Türkiye'nin İspanya'nın NATO'daki bir müttefiki olduğunu vurgulayarak, "İspanya'nın, sivil halkı savunma ve barış misyonu kapsamında 5 yıldır bu topraklarda füze savunma sistemini konuşlandırarak Türkiye'ye gösterdiği dayanışmayı yineledi.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

İspanya, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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