Son Dakika Haberleri: İspanya'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı: İspanya'daki İngilizler için mütekabiliyet uygularız
Son Dakika Dünya Haber

İspanya'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı: İspanya'daki İngilizler için mütekabiliyet uygularız

1 saat önce

spanya, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız şekilde ayrılması halinde, Londra’nın bu ülkede yaşayan İspanyolların haklarını garanti altına alamaması durumunda kendisinin de buna aynı şekilde karşılık vereceği uyarısını yineledi.

İspanya'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı: İspanya'daki İngilizler için mütekabiliyet uygularız, System.String[]

İspanya, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız şekilde ayrılması ve Londra'nın Birleşik Krallık'taki İspanyolların haklarını garanti altına alamaması durumunda kendisinin de buna aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.


Buna göre anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere'nin sayıları 180 bini bulan İspanyol vatandaşının haklarını garanti edememesi halinde, Madrid, kendi ülkesinde yaşayan ve sayılarının 366 bin kişi olduğu belirlenen çoğu emekli İngiliz vatandaşının haklarını iptal edecek.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, İngiltere, İspanya, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan iflas alarmı veren Thomas Cook'a ilişkin açıklama
Fransa, Almanya ve İngiltere, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'ı sorumlu tuttu Haiti'de bir milletvekili, kendisini protesto eden vatandaşlara kurşun sıktı Mısır'da Sisi'ye düzenlenen protestolar sebebiyle 650 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:14:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı: İspanya'daki İngilizler için mütekabiliyet uygularız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]