İspanya'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı: İspanya'daki İngilizler için mütekabiliyet uygularız
1 saat önce
spanya, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız şekilde ayrılması halinde, Londra’nın bu ülkede yaşayan İspanyolların haklarını garanti altına alamaması durumunda kendisinin de buna aynı şekilde karşılık vereceği uyarısını yineledi.
İspanya, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız şekilde ayrılması ve Londra'nın Birleşik Krallık'taki İspanyolların haklarını garanti altına alamaması durumunda kendisinin de buna aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.
Buna göre anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere'nin sayıları 180 bini bulan İspanyol vatandaşının haklarını garanti edememesi halinde, Madrid, kendi ülkesinde yaşayan ve sayılarının 366 bin kişi olduğu belirlenen çoğu emekli İngiliz vatandaşının haklarını iptal edecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:15
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