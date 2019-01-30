Son Dakika Haberleri: İspanya'dan Irak'a 40 Yıl Sonra Üst Düzey Ziyaret

İspanya'dan Irak'a 40 Yıl Sonra Üst Düzey Ziyaret

36 dakika önce

- Bağdat'taki es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in İspanya Kralı 6. Felipe'yi karşılaması ve ikilinin tokalaşması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile İspanya Kralı 6.

- Bağdat'taki es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in İspanya Kralı 6. Felipe'yi karşılaması ve ikilinin tokalaşması
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile İspanya Kralı 6. Felipe'nin görüşmesi Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirterek, İspanya'nın ülkesinin yeniden imarında destek sunmasını istedi.

Salih, Bağdat'a ziyaret gerçekleştiren İspanya Kralı 6. Felipe ile es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Kral Juan Carlos, Berhem Salih, Ak Saray, Bağdat, Güncel
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