İspanya'dan İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki - Son Dakika
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İspanya'dan İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki

6 saat önce

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı alan İsrail yönetimine tepki göstererek, "kararlarını yeniden gözden geçirme" çağrısı yaptı.

İspanya'dan İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki, System.String[]

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı alan İsrail yönetimine tepki göstererek, "kararlarını yeniden gözden geçirme" çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İspanya hükümeti, uluslararası hukuka aykırı ve uluslararası parametrelere uygun iki ülkeli çözüme engel olduğu için, işgal topraklarındaki yerleşimleri sürekli kınamaya ve bununla ilgili tutumunu kamuoyuyla paylaşmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu tür tek taraflı girişimlerin olası müzakereleri daha da zorlaştıracağına dikkat çekilen açıklamada, İsrail yönetimine "kararlarını bir kez daha gözden geçirme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in yeni konut inşa etme kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Şubat'ta, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 binin üzerinde yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Doğu Kudüs, İspanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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