İspanya'dan Katalonya'nın dış temsilciliklerinin kapatılması talebi
1 saat önce
İspanya hükümeti, "faaliyetleriyle ülke çıkarlarına ciddi zarar verdiği" gerekçesiyle Katalonya'nın Almanya, İngiltere, İrlanda ve İsviçre'deki dış temsilcilerinin kapatılması için mahkemeye başvurdu.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:37
hükümeti, "faaliyetleriyle ülke çıkarlarına ciddi zarar verdiği" gerekçesiyle Katalonya'nın Almanya
, İngiltere
, İrlanda ve İsviçre
'deki dış temsilcilerinin kapatılması için mahkemeye başvurdu. Ayrılıkçı Katalanlar, AP önünde gösteri yaptı.
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