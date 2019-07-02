Son Dakika Haberleri: İspanya'dan Katalonya'nın dış temsilciliklerinin kapatılması talebi
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İspanya'dan Katalonya'nın dış temsilciliklerinin kapatılması talebi

1 saat önce

İspanya hükümeti, "faaliyetleriyle ülke çıkarlarına ciddi zarar verdiği" gerekçesiyle Katalonya'nın Almanya, İngiltere, İrlanda ve İsviçre'deki dış temsilcilerinin kapatılması için mahkemeye başvurdu.

İspanya'dan Katalonya'nın dış temsilciliklerinin kapatılması talebi, System.String[]
İspanya hükümeti, "faaliyetleriyle ülke çıkarlarına ciddi zarar verdiği" gerekçesiyle Katalonya'nın Almanya, İngiltere, İrlanda ve İsviçre'deki dış temsilcilerinin kapatılması için mahkemeye başvurdu. Ayrılıkçı Katalanlar, AP önünde gösteri yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:37 
Almanya, İsviçre, İspanya, Ekonomi
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