İspanya'dan sessiz başlangıç

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İsveç kalecisi maç boyunca yaptığı önemli kurtarışlarla İspanya'ya gol izni vermedi. Grubun ilk maçında Slovakya , Polonya 'yı 2-1 mağlup etti.

EURO 2020'de E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç 0-0 berabere kaldı.

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