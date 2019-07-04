İspanya Dışişleri Bakanı: ABD'nin bağımsızlık için tek yapması gereken dört Kızılderili öldürmekti
1 saat önce
İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ABD'nin bağımsızlığını kazanmak için tek yapması gereken dört Kızılderili'yi öldürmekti. Bunun dışında her şey çok kolaydı." dedi
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:37
Dışişleri Bakanı Josep Borrell, " Amerika Birleşik Devletleri
'nin bağımsızlığını kazanmak için tek yapması gereken dört Kızılderili'yi (Amerika'nın yerlileri) öldürmekti." dedi. Federica Mogherini
'nin yerine Avrupa Birliği
Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği görevine aday gösterilen Borrell, başkent Madrid
'de bir üniversitede düzenlenen 'Avrupa'nın geleceği' isimli konferansta yaptığı konuşmada ilginç değerlendirmeler yaptı.
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