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İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Türkiye ile ilişkileri ve gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Türkiye ile ilişkileri ve gündemi değerlendirdi Açıklaması

07.02.2022 14:46
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Türkiye ile ilişkileri ve gündemi değerlendirdi Açıklaması

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Türkiye ve İspanya arasında ilişkilerin büyümeye devam ettiğini belirterek, kapsamlı ortaklık tanımının, son 20 yıldır inşa edilen ilişkilerin onaylanması ve görünür kılınması olduğunu söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Türkiye ve İspanya arasında ilişkilerin büyümeye devam ettiğini belirterek, kapsamlı ortaklık tanımının, son 20 yıldır inşa edilen ilişkilerin onaylanması ve görünür kılınması olduğunu söyledi.

Albares, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu Madrid'deki bir grup yabancı basın mensubuna gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye ve İspanya arasında aralık ayında yapılan hükümetler arası zirveye ve ilk defa burada vurgulanan ikili ilişkilerde "kapsamlı ortaklık" tanımına dikkati çeken Albares, şunları kaydetti:

"Başbakan Pedro Sanchez ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirve, aniden ileri doğru atılan bir adım değil tam tersine Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin bir devamıdır. Bu, doğal bir ilişkinin sonucudur. Zira her ikimiz de Akdeniz'de ortak bir coğrafyadayız, NATO müttefikiyiz, BM Medeniyetler İttifakı'nın ortak kurucularıyız.

Tüm bunlara paralel olarak İspanyol firmaların Türkiye'ye ilgisi arttı ve yatırım son 20 yılda en az 10 kattan fazla artış gösterdi. Aynı zamanda her iki toplum arasında yakınlık arttı. Bu yüzden kapsamlı ortaklık tanımı, son 20 yıldır inşa edilen ilişkilerin onaylanması ve görünür kılınmasıdır."

Rusya- Ukrayna krizi

Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili "Çok kararlı bir şekilde diyebilirim ki savaş önlenemez değil. Tam tersine önlemez olan savaş değil, barış olmalıdır." ifadesini kullanan Albares, şu anda gerekli en önemli şeyin; Ukrayna sınırında "askeri gerginliğin azaltılması ve diyaloğun sürmesi" olduğunu kaydetti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, şöyle devam etti:

"Avrupa'da bir savaş, büyük bir geri adım olur. Bu yüzden savaşın adını bir varsayım olarak bile dillendirmemeliyiz. AB, tam olarak çatışmaların bir çözüm aracı olarak savaşı engellemek için inşa edilmiştir. Savaş, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın da ihlal edilmesi demek olur.

Biz, Avrupa'nın ileriye doğru gitmesini, barışa, demokrasiye bakmasını istiyoruz. NATO içinde hepimiz aynı görüşteyiz. Diyaloğun devam etmesinde kimse vakit kaybı olduğunu düşünmüyor. Herkes izlenmesi gereken yolun bu olduğunu düşünüyor. Üstelik bu yolun izlenmesi için gerekli boşluk da var."

Albares, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna krizi üzerine ocak ayı sonunda Almanya, İngiltere, İtalya başbakanları, Fransa Cumhurbaşkanı, Polonya Devlet Başkanı ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla yaptığı video konferans toplantıya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in çağrılmamış olmasıyla ilgili soruyu da cevapladı.

Ocak ayında Washington'a giderek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından kabul edilmesini ve NATO'nun Afganistan'dan askerlerini geri çekmesi sürecinde ABD Başkanı Biden'ın İspanya Başbakanı Sanchez'e telefon ederek, Rota ve Moron askeri üslerinin kullanılmasını istemesini örnek olarak gösteren Albares, "Mevcut argümanlar, İspanya'nın ABD'nin birinci sınıfın da ötesinde en birinci sınıf ortağı olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor." dedi.

"Fas ile ilişkiler iyi yolda gidiyor ama zamana ihtiyaç var"

Batı Sahra meselesi ve düzensiz göçmen kriziyle ciddi yara alan İspanya-Fas ilişkilerini de değerlendiren Albares, "Fas ile ilişkiler iyi yolda gidiyor ama zamana ihtiyaç var." görüşünü dile getirdi.

Albares, şunları kaydetti:

"Fas ile ilişkilerde her zaman geleceğe bakıyorum. Fas sadece İspanya'nın değil AB'nin de stratejik ortağı. Geçen Noel döneminde gördük ki Fas ile iş birliği sayesinde çok sayıda düzensiz göçmenin Ceuta ve Melilla'ya gelişi önlendi. Bir komşuluk ilişkisi var.

İspanya, AB ve Fas'ın ortak çıkarları var. Bu stratejik ortaklıkta hepimizin kazanacağı çok şey var. Yürüyeceğimiz yol, bu yoldur ve biz bu mesajı veriyoruz. Karmaşık ilişkilerin tam olarak yoluna girmesi hep zamanla olan şeylerdir. Ben iyi yolda olduğumuza güveniyorum. Son dönemde gördüklerimiz, her iki taraf için de karşılıklı olarak faydalı adımlar atıldığını gösteriyor."

Bakan Albares, Fas'ın 18 Mayıs 2021'de geri çektiği Madrid Büyükelçisi'nin halen dönmemesine rağmen iki ülke arasındaki üst düzey diyaloğun devam ettiğini vurguladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Türkiye ile ilişkileri ve gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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